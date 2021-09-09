В Одесской области задержали пособника террористов – его разыскивал Интерпол

Как сообщает пресс-служба СБУ, мужчина – выходец из Центральной Азии. В 2014-2016 годах он жил в Турции, где и был завербован членами «Исламского государства». Интерпол разыскивал его по подозрению в финансировании терроризма.

Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина приехал Украину и жил в Одесской области без регистрации.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Напомним, почти год назад, в октябре 2020 года, в Одессе поймали боевика террористической организации «Исламское государство».

Также «Одесская жизнь» рассказывала о том, что в июле СБУ задержала первого «официального пирата» в Украине.

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