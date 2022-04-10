В Одесской области задержали группу мужчин при побеге в Молдову

В Белгород-Днестровском районе пограничники задержали шестерых мужчин, которые незаконно попробовали выехать в Молдову в обход пунктов пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Белгород-Днестровского пограничного отряда. Инцидент произошел несколько дней назад.

На границе с Молдовой шестеро мужчин пытались незаконно выехать из Украины на своем авто. Беглецы выбрали путь в обход пунктов пропуска, но там их задержали пограничники.

Пограничники отчитали нарушителей, составили на них админпротоколы и передали в военкомат. «Надеемся, что горе-беглецам стало стыдно и в ближайшее время они пополнят ряды защитников Украины», — сообщили пограничники.

Напомним, что в Украине с 24 февраля действует военное положение и мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны. Военное положение введено в связи с вторжением на территорию Украины войск российской федерации.