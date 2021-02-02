Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области задержали банду фальшивомонетчиков

В Одесской области задержали банду фальшивомонетчиков

В понедельник, 1 февраля, правоохранители провели масштабную спецоперацию по задержанию членов межрегиональной преступной группы фальшивомонетчиков.

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Как сообщает ГУНП в Одесской области, в Хмельницкой и Одесской областях провели 18 обысков, в ходе которых изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, а также купюр иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие и наркотики.

Сообщается, что организаторами преступной группы выступили ранее судимый за убийство 38-летний житель Хмельницкого района, имеющий в криминальном мире статус так называемого «смотрящего», а также 32-летний одессит, который тоже ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием. Они подобрали себе ряд исполнителей в Хмельницком, Одессе и Одесской области, тоже по большей части ранее судимых, между которыми четко распределили роли: одни занимались изготовлением фальшивых купюр, другие – их передачей, третьи – сбытом. Преимущественно это были купюры номиналом в 500 гривен.

Части задержанных уже сообщили о подозрении. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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