В Одесской области взорвался жилой дом: есть жертвы

В результате происшествия погиб 80-летний мужчина, проживавший в доме вместе с внучкой и правнуками. Предварительная причина случившегося – взрыв газового баллона.

О случившейся трагедии сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

В Одесской области полицейские устанавливают обстоятельства взрыва газа в частном домовладении, случившегося 29 декабря 2021 года.

Сообщение о произошедшем в селе Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района поступило в полицию сегодня в полтретьего дня. На месте работали спасатели и полицейские.

Предварительно установлено: в результате разгерметизации находившегося в котельной баллона произошло возгорание газовоздушной смеси. В помещении находился пенсионер, его родственники были в другой комнате и не пострадали.

Дом получил сильные повреждения – разрушена часть наружной несущей стены. В нем выбиты многие окна и двери. Также пострадал дом расположенный по соседству. Там также оказались выбитыми часть окон и дверей.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Похожий случай был недавно в Одессе. Правоохранители получили вызов о том, что на улице Новгородской, 14 горит дом. Как выяснилось, возгорание возникло в придомовой пристройке. При этом очевидцы говорили, что пожару предшествовал взрыв. В дальнейшем версия подтвердилась – как оказалось, взорвался газовый баллон. К счастью, в тот раз обошлось без пострадавших.

Фото Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области