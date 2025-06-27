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Арцизский горсовет ввел собственные именные медали «За высокие достижения в учебе» для выпускников.

В этом году почетные награды получат 14 выпускников громады.

Новая традиция и ее значение для громады

Уже в этом году новые почетные награды получат 14 выпускников Арцизской громады. Дизайн медалей был разработан местным отделом образования. В городском совете подчеркивают, что эти медали являются выражением благодарности тем ученикам, которые добросовестно учились, росли, мечтали и достигали своей цели.

Городской голова Сергей Парпуланский отметил, что хотя Министерство образования и науки отменило вручение золотых и серебряных медалей, заменив их свидетельствами с отличием, в громаде убеждены, что достижения детей заслуживают большего, чем просто документ. По его мнению, эти достижения должны быть увидены, признаны и отмечены всей громадой. Таким образом, Арцизский городской совет решил сохранить традицию награждения лучших учеников, адаптировав ее к новым условиям.

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