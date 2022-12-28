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В Одесской области выплатили долги по зарплате на 85 миллионов

В Одесской области выплатили долги по зарплате на 85 миллионов

С сентября в Одесской области наблюдается положительная динамика по выплатам заработных плат. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации (ОВА).

По данным ОВА, на начало введения военного положения задолженность предприятий перед своими сотрудниками составляла 55 млн гривен. За 2022 год было выплачено 85,5 млн на 77 предприятиях для 9 тыс. сотрудников. 

На сегодня долги по заработной плате имеют 27 предприятий на общую сумму почти 54 млн гривен.

Одна из причин возникновения задолженностей — нарушенные экономические связи с контрагентами, разорванные ранее заключенные соглашения и неполученные средства за ранее выполненную работу из-за введения в стране военного положения.

По словам заместителя главы Одесской ОВА Дмитрия Радулова, стабильная положительная динамика выплат заработных плат продолжается ежемесячно, начиная с сентября.

Вопрос находится на постоянном контроле ОВА.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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