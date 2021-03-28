В Одесской области выбирают депутатов местных советов

В воскресенье, 28 марта, в пяти районах Одесской области пройдут довыборы депутатов в сельские и поселковые советы.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
В Березовском районе будут выбирать депутатов в Курисовский, Андриево-Ивановский сельсоветы и Николаевский поссовет, в Болградском районе – в Павловский и Теплицкий сельсоветы, в Одесском – Черноморский поссовет, в Разделянском – Новоборисовский сельсовет и в Белгород-Днестровском – Петропавловский сельсовет.
В целом это 14 избирательных округов.
О выборах сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.