В Одесской области выбирают депутатов местных советов

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. Конкурс объявило Министерство образования и науки, в соответствии с приказом министра от 25 февраля. Выборы ректора состоятся 19 мая. Выбирать будут преподаватели, сотрудники вуза и студенты. Ректор будет новый. Действующий ректор университета Алексей Чебыкин (на должности с 2003 года) выставить свою кандидатуру уже не

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