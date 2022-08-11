В Одесской области ввели карантин из-за западного кукурузного жука

В Подольском и Березовском районах Одесской области обнаружили западного кукурузного жука, который паразитирует на кукурузе. В этой связи в нескольких районах указанных областей ввели карантин.

Об этом сообщает областное Главное управление Госпродпотребслужбы.

В частности, карантин введен на общей площади 45 га в селах Ольшанка и Гетмановка Савранского поселкового совета Подольского района области, а также на общей площади 82 га на территории Ширяевского поселкового совета Березовского района.

Личинки западного кукурузного жука питаются корнями кукурузы, что приводит к уменьшению корневой массы, плохому развитию корней и поражению их гнилью. Ослабленные растения становятся восприимчивыми к разным заболеваниям, отчего механизированный сбор урожая становится полностью или частично невозможным.

Фото с Facebook-страницы Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области