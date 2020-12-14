В Одесской области водитель «подшофе» остановил поезда

Житель Одесской области, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, застрял на железнодорожных рельсах и на несколько часов остановил движение поездов. Об этом рассказали в областном Главке Нацполиции.

Так, накануне житель Березовского района, возвращаясь пьяным от друзей, решил «срезать» путь домой и свернуть через железную дорогу, но в итоге застрял.

Чтобы разблокировать пути для поездов, полицейским пришлось задействовать эвакуатор.

Правоохранители проверили водителя на содержание алкоголя в крови. Как оказалось, при норме 0,2 промилле в крови водителя было 1,35.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил движения через железнодорожные переезды на мужчину составили два административных протокола, а автомобиль доставили на штрафплощадку.

Фото: Телеграм-канал «Одесса сейчас»