В Одесской области водитель избил правоохранителя до сотрясения мозга

Инцидент произошел в Беляевском районе.
Автомобилист за рулем машины марки ВАЗ нарушил правила дорожного движения.
Правоохранители потребовали его остановиться, однако тот не реагировал и продолжал движение.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Полицейские отправились вслед за водителем и у дома настигли его на служебном авто.
Автомобилиста попросили предъявить документы. В ответ он напал на правоохранителей. Одному порвал форму, а второго ударил в лицо собственной головой.
В результате оперативник получил сильные ушибы лица и сотрясение мозга.
Как выяснили полицейские, нарушитель был пьян, потому вел себя агрессивно. Чтобы довезти его в отделение, пришлось заковать в наручники.
В полиции завели уголовное дело. Автомобилисту придется ответить в суде и за вождение авто в пьяном виде, и за избиение правоохранителя.
Фото: newsmakers.com.ua
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!