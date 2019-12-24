В Одесской области водитель избил правоохранителя до сотрясения мозга

Автомобилист за рулем машины марки ВАЗ нарушил правила дорожного движения.

Правоохранители потребовали его остановиться, однако тот не реагировал и продолжал движение.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Полицейские отправились вслед за водителем и у дома настигли его на служебном авто.

Автомобилиста попросили предъявить документы. В ответ он напал на правоохранителей. Одному порвал форму, а второго ударил в лицо собственной головой.

В результате оперативник получил сильные ушибы лица и сотрясение мозга.

Как выяснили полицейские, нарушитель был пьян, потому вел себя агрессивно. Чтобы довезти его в отделение, пришлось заковать в наручники.

В полиции завели уголовное дело. Автомобилисту придется ответить в суде и за вождение авто в пьяном виде, и за избиение правоохранителя.

Фото: newsmakers.com.ua

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