Еще в мае в регионе запустили специальный «цифровой барометр» для районов. Проще говоря, начали следить, как быстро там появляются электронные услуги (чтобы не стоять в очередях), насколько хорошо защищены компьютерные системы от взломов и легко ли найти нужную информацию на официальных сайтах. Главная идея — чтобы все было честно и понятно, и каждый видел, кто молодец, а кому надо приложить больше усилий.

По итогам первого месяца, лучше всего с «цифровыми задачами» справился Одесский район — он выполнил почти 60% запланированного. Хорошие результаты показали также Болградский и Раздельнянский районы. Чем могут похвастаться те, кто впереди? Например, в Болградском районе все чиновники прошли курсы компьютерной грамотности — теперь точно знают, как пользоваться современными программами. А в Болградском и Одесском районах появилось больше мест с бесплатным Wi-Fi в укрытиях и больницах или школах. И вообще, почти все районы стараются, чтобы различные социальные услуги можно было оформить онлайн.

А вот Измаильскому району пока есть куда расти — там показатели самые скромные, чуть больше 30%. Особенно важно обратить внимание на защиту компьютерных данных и на то, чтобы официальные сайты были понятными, удобными и выглядели современно, как, например, портал «Дія».

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