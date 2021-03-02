В Одесской области мать морила голодом маленькую дочь: девочка ела известь со стен

В Белгород-Днестровском 36-летняя полтора месяца морила голодом свою дочь, 3,5 лет. Ребенка женщина держала взаперти, чтобы никто не увидел исхудавшую девочку.

Девочка от голода стала есть побелку со стен, сообщили в ГУ в Нацполиции в Одесской области.

Сама мама объяснила свои действия тем, что дома закончились продукты, а на улицу она не выходила, опасаясь, что ребенка заберут. Голодала мать и сама. При этом сообщается, что на содержание ребенка она получала помощь от государства.

Ребенка и маму госпитализировали, ее могут лишить родительских прав. Ей также сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 166 Уголовного кодекса (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство).

При этом сообщается, что о семье, которая перестала появляться на людях, соседи сообщали в полицию еще полтора года назад.

Фото (иллюстративное): Блог судьи Сухова