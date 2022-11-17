В Одесской области ухудшится погода: водителей предупредили о снеге и гололедице

По информации Украинского Гидрометцентра вечером 17 ноября и в течение 18-19 ноября ожидаются осадки в виде снега, налипания мокрого снега, на дорогах гололедица. Порывы ветра до 7-12 м/с.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Одесской области.

Дорожники обращают внимание водителей на необходимость неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения во время управления транспортными средствами. Во время движения по проезжей части необходимо соблюдать безопасную дистанцию ​​и интервал. По возможности водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Рекомендации для пешеходов:

используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;

переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;

меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.

Для получения информации о состоянии проезда по дорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации — круглосуточно работает единый контакт-центр: +38 067 400 60 80.

Отметим, что непогода совпала с проблемами поставок электроэнергии одесситам. Жителей города и области ожидают очень непростыетри дня: 18, 19 и 20 ноября.