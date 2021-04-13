В Одесской области стали меньше болеть гриппом, но эпидпорог еще превышен

По итогам прошедшей недели в Одесской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, тем не менее, эпидемический порог превышен. Таковы данные Одесского областного лабораторного центра.

Так, в период с 5 по 11 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, в том числе среди детей – на 9,4%, а среди взрослых – на 6,5%.

В больницы области были госпитализированы 643 больных, из них 79,2% – взрослое население.

Эпидпорог превышен на девяти административных территориях, из них на шести он был выше 25% – это город Черноморское, а также Беляевский, Ивановский, Николаевский, Овидиопольский и Татарбунарский районы.

С начала эпидсезона прививки против гриппа получили 7143 человек, в том числе 5712 медработников.

Фото: avitsenna.uz