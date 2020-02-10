В Одесской области спасли мужчину, который чуть не умер из-за перебоев со светом

Там больной астмой мужчина оказался под угрозой смерти.

В населенном пункте пропал свет, а пациенту было жизненно необходимо оставаться подключенным к кислородному ингалятору.

Об этом сообщили в облГСЧС.

На место отправилась бригада сотрудников пожарно-спасательной службы. Они завезли больному бензиновый генератор, мощностью в 2,5 кВт.

К счастью, спасатели вовремя успели. Больного осмотрели медики. Госпитализация ему не понадобилась.

Фото: облГСЧС

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