В Одесской области спасли мужчину, который чуть не умер из-за перебоев со светом

Инцидент произошел в селе Малый Фонтан Подольского района.
Там больной астмой мужчина оказался под угрозой смерти.
В населенном пункте пропал свет, а пациенту было жизненно необходимо оставаться подключенным к кислородному ингалятору.
Об этом сообщили в облГСЧС.
На место отправилась бригада сотрудников пожарно-спасательной службы. Они завезли больному бензиновый генератор, мощностью в 2,5 кВт.
К счастью, спасатели вовремя успели. Больного осмотрели медики. Госпитализация ему не понадобилась.
Фото: облГСЧС
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