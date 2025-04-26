Из-за непогоды крест на верхушке церкви наклонился, что создавало опасность его дальнейшего падения. Для устранения угрозы были привлечены местные спасатели.

Поэтому произошел 24 апреля работники ГСЧС использовали автолестницу, чтобы поднять сварщика к куполу. После этого крест был приварен на место.

В ведомстве подчеркнули, что работы прошли без осложнений, и теперь конструкция закреплена надежно.Читайте также: Последствия удара по Одессе: масштабные пожары помогали тушить добровольцы и Нацгвардия