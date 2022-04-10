Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области сохраняется опасность с воздуха, моря и угроза диверсий

В Одесской области сохраняется опасность с воздуха, моря и угроза диверсий

Максим Марченко, глава Одесской областной военной администрации поздравил жителей региона с Днем освобождения Одессы от нацистских захватчиков и подвел итоги 10 апреля.

Руководитель военно-гражданской администрации рассказал, что впервые за многие десятилетия одесситы не смогли сегодня возложить цветы к подножью памятника Неизвестному Матросу и обелиску «Крылья Победы».

Причина в том, что вновь война пришла на нашу землю и сейчас городу-герою угрожают российские ракеты и вражеская авиация.

К счастью, сегодняшний день для Одессы и области прошел спокойно, без обстрелов, несмотря на трехчасовую воздушную тревогу.

«Город-герой Одесса помнит своих освободителей. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Прошло 78 лет, и теперь уже другие нацисты – российские – бомбят нашу землю, оккупируют города и убивают мирных жителей. Поэтому сегодня уже внуки и правнуки тогдашних освободителей Одессы встали на защиту нашей страны и показали, что являются достойными потомками своих предков. В соседней области наши военнослужащие продолжают выполнять задания, чтобы не допустить прорыва вражеских войск на Николаевщину», — сказал Максим Марченко.

Он также отметил, что в Одесской области все еще сохраняется опасность диверсионных действий противника, угроза ракетных и авиационных ударов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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