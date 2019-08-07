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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области собака выследила вора, обокравшего пенсионерку

В Одесской области собака выследила вора, обокравшего пенсионерку

Инцидент произошел в Белгороде-Днестровском. Воришкой оказался 25-летний местный житель. Он забрался в дом через окно и набросился на хозяйку. Напуганная старушка даже не пыталась сопротивляться, пока мошенник обчищал ее жилье.

Грабитель вынес все сбережения, которые нашел у пенсионерки. Когда он ушел, пожилая женщина позвала на помощь. Прибежали соседи, которые и вызвали оперативников.

Как сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, пенсионерку опросили, составив примерный фоторобот обидчика. Сразу же бросились искать его, при этом взяв на разведку служебного пса. В итоге собака быстро вышла на след подозреваемого и привела полицейских к нему во двор.

Как оказалось, мужчина, ограбивший старушку, уже ранее был судим за кражи. Он не стал отрицать своей причастности к преступлению и согласился сотрудничать со следствием.

– Было собрано достаточно доказательств для того, чтобы подозреваемый не смог уклониться от дачи показаний, – сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции. – Кроме того, налетчика узнала и потерпевшая.

Мошеннику уже совершили о подозрении, его взяли под стражу. Вору грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Фото: gp.by

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