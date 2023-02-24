В Одесской области штормит – объявлено предупреждение

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: сегодня днем, в пятницу, 24 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидаются порывы юго-восточного ветра. Его скорость может достигать 15-17 м/с. А утром и днем субботы, 25 февраля, ожидаются порывы южного ветра до 15-20 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Водителей просят не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность и вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины. В этой связи пребывать в пляжной зоне не следует. В случае обнаружения морских мин или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.