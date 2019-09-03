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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области школьников от сколиоза спасут специальные парты

В Одесской области школьников от сколиоза спасут специальные парты

Ноу-хау появилось в Арцизском районе.

Об этом сообщают на официальном сайте тамошней районной администрации.

Парты, которые купили, называются трансформеры. Их можно наклонять под нужным углом. Таким образом ребенка легче уберечь от сколиоза. Еще одна изюминка — колесики, благодаря которым парты можно двигать по кабинету.

Столы одноместные, предназначены для учеников младших классов.

В целом пока удалось закупить 433 таких парты. Их распределили по школам, в которых много первоклассников.
На покупку выделили около 405,5 тыс. грн. из образовательной субвенции и районного бюджета.

Фото: сайт Арцизской РГА

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