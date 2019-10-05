В Одесской области семья приютила олененка и кормит его виноградом (видео)

Зверька поселили у себя дома жители села Сенное Балтского района после того, как нашли его, напуганного и одинокого, в кукурузном поле.

Историю спасения олененка рассказало издание dumskaya.net.

Мамы детеныша рядом не было, поэтому в семействе Осадко ни на минуту не усомнились в том, чтобы забрать его к себе. Не бросать же на произвол судьбы.

Животное – самочку – назвали Манюней. Чтобы его прокормить, даже продали теленка. Сначала давали малышке только молоко, а потом стали предлагать и другие лакомства.

Как-то попробовали угостить виноградом. Олененку так понравилось, что тот стал уже сам выпрашивать ягодки у хозяев. Впрочем, ест не все подряд – выбирает элитные сорта, например, молдову и дамские пальчики.

Олененок для Осадко – уже почти как член семьи. Дети от него не отходят, а для дворового пса зверек стал лучшим другом. А селяне теперь чаще заглядывают в гости к Осадко: Манюня в Сенном – всеобщий любимец.

Фото, видео: dumskaya.net