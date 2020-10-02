В Одесской области СБУ поймала депутата: что он натворил?

Он пытался подкупить члена территориальной избирательной комиссии, чтоб во время ее заседаний тот голосовал в пользу его политической силы. За это предлагал 25 тысяч гривен, сообщила прокуратура Одесской области.

Депутата задержали во время передачи части суммы – 10 тыс. гривен.

Какую партию он представлял и какой округ его интересовал, в прокуратуре не уточняют.

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