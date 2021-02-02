В Одесской области ребенку оторвало руку маслобойкой

11-летний житель Старые Трояны (Суворовская ОТГ) по неосторожности засунул левую руку во включенную маслобойную машину, в результате чего получил травматическую ампутацию конечности от плеча.

Об этом пишет Телеграм-канал Одесса-инфо.

Из-за сильного снегопада село было полностью отрезано от других населенных пунктов – дороги замело, а также пропали электричество и связь. Поэтому пострадавшего пришлось доставлять в больницу на тракторе.

Вернуть ребенку руку, к сожалению, не удалось. Сейчас мальчик находится в реанимации.