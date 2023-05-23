В Одесской области разоблачили российского агента-корректировщика

Житель Одесской области был «на прямой связи» с российской военнослужащей и известной белорусской пропагандисткой Ксенией Лебедевой, которая держит связь со спецслужбами России и публично распространяет фейки о войне в Украине.

Корректировщик передавал локации Сил обороны и объектов стратегической инфраструктуры на юге Украины. Особенно врага интересовали координаты укрепрайонов, фортификационных сооружений и ключевых дорожных артерий.

Также он направлял оккупантам «отчеты» о последствиях их воздушных атак, в том числе после вражеских ударов по транспортным коммуникациям региона.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время контрдиверсионных мер в Одессе еще в сентябре 2022 года.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и приговорил его к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что 22 мая Малиновский районный суд Одессы вынес приговор мужчине, добровольно перешедшему на сторону россиян и информировавшему вражеские спецслужбы о дислокации и перемещении военных и военной техники, а также объектов критической инфраструктуры.