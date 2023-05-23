Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области разоблачили российского агента-корректировщика

В Одесской области разоблачили российского агента-корректировщика

В Одесской области поймали российского агента, который «сливал» агрессору информацию об обороне Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области.

Житель Одесской области был «на прямой связи» с российской военнослужащей и известной белорусской пропагандисткой Ксенией Лебедевой, которая держит связь со спецслужбами России и публично распространяет фейки о войне в Украине.

Корректировщик передавал локации Сил обороны и объектов стратегической инфраструктуры на юге Украины. Особенно врага интересовали координаты укрепрайонов, фортификационных сооружений и ключевых дорожных артерий.

Также он направлял оккупантам «отчеты» о последствиях их воздушных атак, в том числе после вражеских ударов по транспортным коммуникациям региона.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время контрдиверсионных мер в Одессе еще в сентябре 2022 года.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и приговорил его к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что 22 мая Малиновский районный суд Одессы вынес приговор мужчине, добровольно перешедшему на сторону россиян и информировавшему вражеские спецслужбы о дислокации и перемещении военных и военной техники, а также объектов критической инфраструктуры.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить