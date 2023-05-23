В Одессе мужчине дали пожизненное заключение за госизмену

22 мая Малиновский районный суд Одессы вынес приговор мужчине, добровольно перешедшему на сторону россиян и информировавшему вражеские спецслужбы о дислокации и перемещении военных и военной техники, а также объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Малиновского райсуда.

Следствию и прокурорам удалось доказать, что мужчина когда-то работал в правоохранительных органах и добровольно перешел на сторону врага в марте-апреле 2022 года. На судебном заседании осведомитель признал вину полностью, однако во время последнего слова показал, что сожалеет только о том, что его рано разоблачили.

Он хотел продолжать свою деятельность в пользу российской федерации, поскольку считает «силами зла» западные страны, которые помогают Украине против борьбы с якобы «силами добра», которые представляет россия.

Стороной обвинения было предложено наказание в виде 15 лет лишения свободы. В свою очередь, коллегия судей высказала свою позицию, ссылаясь на выражение Шекспира в «Гамлете»:

«Ведь он неуязвим, как пара, и наши. Удары напрасны, хуже злой насмешки», — отметив, что такое наказание не будет соответствовать личности обвиняемого.

По мнению коллегии судей, бывший правоохранитель, проникнув идеями «спасения» Украины с помощью российской военной интервенции, стал информатором спецслужб.

Судьи также добавили, что мировоззрение и понимание исторических событий предателя очень похожи на три основных лозунга Партии в романе Джорджа Орвелла «1984»: «Война – это мир; Свобода – это рабство; Незнание – это сила».

Способность его мыслить, используя свое образование, умение и работу в правоохранительных органах, создают для национальной безопасности значительные риски в проведении подрывной деятельности в пользу главного врага Украины — российской федерации.

Корректировщика признали виновным в госизмене и вынесли приговор с назначением наказания в виде пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.

Напоним, что в Одесской области будут судить двух приятелей,распространявших среди россиян информацию о военной технике ВСУ. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также, как жителя Одесской области уже задержали и сообщили ему о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина занимался разведывательно-подрывной работой для представителей спецслужб россии.