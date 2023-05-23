Новости Одессы и Одесской области

В Одессе мужчине дали пожизненное заключение за госизмену

В Одессе мужчине дали пожизненное заключение за госизмену

22 мая Малиновский районный суд Одессы вынес приговор мужчине, добровольно перешедшему на сторону россиян и информировавшему вражеские спецслужбы о дислокации и перемещении военных и военной техники, а также объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Малиновского райсуда.

Следствию и прокурорам удалось доказать, что мужчина когда-то работал в правоохранительных органах и добровольно перешел на сторону врага в марте-апреле 2022 года. На судебном заседании осведомитель признал вину полностью, однако во время последнего слова показал, что сожалеет только о том, что его рано разоблачили.

Он хотел продолжать свою деятельность в пользу российской федерации, поскольку считает «силами зла» западные страны, которые помогают Украине против борьбы с якобы «силами добра», которые представляет россия.

Стороной обвинения было предложено наказание в виде 15 лет лишения свободы. В свою очередь, коллегия судей высказала свою позицию, ссылаясь на выражение Шекспира в «Гамлете»:

«Ведь он неуязвим, как пара, и наши. Удары напрасны, хуже злой насмешки», — отметив, что такое наказание не будет соответствовать личности обвиняемого.

По мнению коллегии судей, бывший правоохранитель, проникнув идеями «спасения» Украины с помощью российской военной интервенции, стал информатором спецслужб.

Судьи также добавили, что мировоззрение и понимание исторических событий предателя очень похожи на три основных лозунга Партии в романе Джорджа Орвелла «1984»: «Война – это мир; Свобода – это рабство; Незнание – это сила».

Способность его мыслить, используя свое образование, умение и работу в правоохранительных органах, создают для национальной безопасности значительные риски в проведении подрывной деятельности в пользу главного врага Украины — российской федерации.

Корректировщика признали виновным в госизмене и вынесли приговор с назначением наказания в виде пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.

Напоним, что в Одесской области будут судить двух приятелей,распространявших среди россиян информацию о военной технике ВСУ. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также, как жителя Одесской области уже задержали и сообщили ему о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина занимался разведывательно-подрывной работой для представителей спецслужб россии.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить