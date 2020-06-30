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В Одесской области против дальнобойщиков применят спецназ — губернатор

В Одесской области против дальнобойщиков применят спецназ — губернатор

В Одесской области с 1 июля усилят габаритно-весовой контроль грузовиков на дорогах. А попытки избежать весового контроля будут пресекать с помощью спецназа полиции. А на дорогах области установят 6 дополнительных весовых комплексов.

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Об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, сообщает пресс-служба ОГА.

Так, спецназ уже применяли в ночь 30 июня, когда несколько дальнобойщиков отказались направить машины на весовой контроль и заблокировали движение на трассе Одесса — Киев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Национальной полиции взять на себя контроль за соблюдением перевозчиками габаритно-весовых норм для грузовиков.

Фото: Одесская ОГА

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