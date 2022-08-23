Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области просят присвоить звание Героя Украины погибшему командиру 28-й бригады

В Одесской области просят присвоить звание Героя Украины погибшему командиру 28-й бригады

Присвоить звание «Герой Украины» погибшему командиру 28 ОМБр полковнику Виталию Гуляеву попросили президента, Верховную раду и военное руководство депутаты Доброславского поселкового совета.

Об этом сообщила председатель Доброславского поселкового совета Людмила Прокопечко.

Решение направить соответствующее ходатайство было принято на внеочередной сессии поселкового совета. Людмила Прокопечко отметила, что эта идея возникла раньше:

«Такое решение пришло сразу после гибели командира, потому что многие годы мы заботимся о 28 бригаде, мы с 2014 года волонтерим и ездим туда, знаем всех. И командира знали, и дружили с ним. Поэтому для нас это было понятно с самого начала — сделать ходатайство о присвоении ему звания Героя Украины, потому что считаем, что он этого заслуживает хотя бы и посмертно. Знаем, каким он был командиром, знаем, как его уважали бойцы и как он дорожил каждым своим солдатом».

Кроме того, одну из улиц Доброслава решили переименовать в улицу полковника Гуляева. Раньше она называлась Восточная. Также именно на этой улице находится памятник 28 бригаде.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб командир одесской 28-й бригады Виталий Гуляев.

Еще по теме: В Одессе простились с командиром и офицерами 28-й бригады

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить