В Одесской области просят присвоить звание Героя Украины погибшему командиру 28-й бригады

Присвоить звание «Герой Украины» погибшему командиру 28 ОМБр полковнику Виталию Гуляеву попросили президента, Верховную раду и военное руководство депутаты Доброславского поселкового совета.
Об этом сообщила председатель Доброславского поселкового совета Людмила Прокопечко.
Решение направить соответствующее ходатайство было принято на внеочередной сессии поселкового совета. Людмила Прокопечко отметила, что эта идея возникла раньше:
«Такое решение пришло сразу после гибели командира, потому что многие годы мы заботимся о 28 бригаде, мы с 2014 года волонтерим и ездим туда, знаем всех. И командира знали, и дружили с ним. Поэтому для нас это было понятно с самого начала — сделать ходатайство о присвоении ему звания Героя Украины, потому что считаем, что он этого заслуживает хотя бы и посмертно. Знаем, каким он был командиром, знаем, как его уважали бойцы и как он дорожил каждым своим солдатом».
Кроме того, одну из улиц Доброслава решили переименовать в улицу полковника Гуляева. Раньше она называлась Восточная. Также именно на этой улице находится памятник 28 бригаде.
Ранее сообщалось, что на фронте погиб командир одесской 28-й бригады Виталий Гуляев.
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