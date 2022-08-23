В Одесской области просят присвоить звание Героя Украины погибшему командиру 28-й бригады

Об этом сообщила председатель Доброславского поселкового совета Людмила Прокопечко.

Решение направить соответствующее ходатайство было принято на внеочередной сессии поселкового совета. Людмила Прокопечко отметила, что эта идея возникла раньше:

«Такое решение пришло сразу после гибели командира, потому что многие годы мы заботимся о 28 бригаде, мы с 2014 года волонтерим и ездим туда, знаем всех. И командира знали, и дружили с ним. Поэтому для нас это было понятно с самого начала — сделать ходатайство о присвоении ему звания Героя Украины, потому что считаем, что он этого заслуживает хотя бы и посмертно. Знаем, каким он был командиром, знаем, как его уважали бойцы и как он дорожил каждым своим солдатом».

Кроме того, одну из улиц Доброслава решили переименовать в улицу полковника Гуляева. Раньше она называлась Восточная. Также именно на этой улице находится памятник 28 бригаде.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб командир одесской 28-й бригады Виталий Гуляев.

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