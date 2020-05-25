В Одесской области преступник, укравший колесо и компрессор, пытался спрятаться в лесу

Как выяснили следователи, 37-летний мужчина умышленно приехал в Арциз из соседнего района в поисках наживы. От его противоправных действий пострадали владельцы двух легковушек, которые оставили незапертой свои транспортные средства. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Незнакомца, который ночью крутился во дворе одной из многоэтажек, заметили местные жители и сообщили об этом в полицию.

Подозрительного мужчину группа реагирования патрульной полиции застала с автомобильным колесом и компрессором в руках. Увидев полицейских, злоумышленник бросил все и побежал в лесополосу.

Правонарушителя полицейские догнали, а похищенное имущество, от которого он попытался избавиться, приобщили к материалам производства, начатого по факту кражи.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области

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