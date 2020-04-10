В Одесской области повредили изваяние чернобыльцам (видео)

Неизвестный разбил мемориал памяти жертв Чернобыльской аварии.

Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.

Вандала почти сразу удалось вычислить. Им оказался 29-летний местный житель.

Мужчина не смог объяснить правоохранителям, зачем он это сделал.

Ему придется ответить за хулиганство. Вандалу светит штраф или до пяти лет ограничения свободы.

Фото, видео: ГУНП

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