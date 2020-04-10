В Одесской области повредили изваяние чернобыльцам (видео)

Инцидент произошел в поселке Ширяево.
Неизвестный разбил мемориал памяти жертв Чернобыльской аварии.
Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.
Вандала почти сразу удалось вычислить. Им оказался 29-летний местный житель.
Мужчина не смог объяснить правоохранителям, зачем он это сделал.
Ему придется ответить за хулиганство. Вандалу светит штраф или до пяти лет ограничения свободы.
Фото, видео: ГУНП
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