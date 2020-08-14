В Одесской области построят станцию глобальной морской связи

В Одесской области построят станцию глобальной морской системы связи, которая нужна безопасности мореплавания в Черном море.

Станцию планируют построить около села Николаевка Белгород-Днестровского района. Это между Тузловскими и Будацким лиманами, пишет Пассажирский Транспорт.

Обслуживать станцию будет госпредприятие “Морская поисково-спасательная служба”. Оно же и выступает заказчиком строительства, которое оценивается в 18 млн гривен. Планируется, что построят станцию до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что на курортах Одесской области появятся кнопки для связи с полицией.