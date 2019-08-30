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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области построят новую ветроэлектростанцию

В Одесской области построят новую ветроэлектростанцию

Вблизи села Роксоланы планируют построить ветровую электростанцию мощностью 91 МВт.

Как сообщают “Электровести”, ветроэлектростанция будет рассчитана на 17 ветряных генераторов высотой до максимального вылета лопасти 199,9 м, на расстоянии 500-1000 м друг от друга. К каждой установке спроектированы подъезды шириной 4,20 м.

Также будут построены подстанция 110/35/10 кВ, административный корпус и пожарные резервуары.

Станцию установят на участке площадью 1677,900 га, который расположен за пределами природно-заповедного фонда.

Напомним, Украина вошла в пятерку стран Европы с наибольшим количеством ветряных электростанций.

По информации Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, в 2018 году в стране были введены в эксплуатацию 10 ветряных электростанций общей мощностью 67,7 МВт.

В первом квартале 2019 года в Украине введено в эксплуатацию 861,1 МВт генерирующих мощностей, что на 16% больше чем за весь 2018. Ветряные и солнечные в этом году составляют 99,5% введенных мощностей.

Фото: UA.News

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