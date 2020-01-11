В Одесской области пострадала в аварии женщина

ДТП произошло в Измаиле.
Микроавтобус Volkswagen двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ.
Об этом сообщает bessarabiainform.com.
В итоге въехал в легковушку, после чего его от удара отбросило на обочину, где он врезался в столб.
Пострадала 27-летняя автомобилист, сидевшая за рулем ВАЗа. Ее увезли в больницу с повреждением шейного отдела позвоночника и закрытой черепно-мозговой травмой.
Фото: bessarabiainform.com
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