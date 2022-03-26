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В Одесской области попыталась высадиться российская ДРГ

В Одесской области попыталась высадиться российская ДРГ

Российские оккупанты хотели высадиться под Одессой со скоростных катеров. Но защитники Одессы отправили из обратно в море.

Рецепты

Об этом рассказал офицер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Он сообщил, что россияне попытались высадить в Одесской области ДРГ с помощью скоростных катеров. Однако попытка была неуспешной – ВСУ дали достойный отпор противнику.

Также, по его словам, оккупанты пытаются вести разведку береговой линии и акватории у Одессы, однако ПВО ВСУ отрабатывает все угрозы.

Напомним, что вчера российский военный корабль подошел к Одессе с намерением обстрелять побережье, но был отогнан огнем с берега. Также 25 марта наши защитники сбили три крылатые ракеты российских агрессоров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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