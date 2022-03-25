30-й день войны в Одесской области: последователь «Орска» и 3 сбитых ракеты (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подвел итоги сегодняшнего дня, 25 марта 2022 года, 30-го дня войны с Россией, в Одессе и области. Вечернее видеообращение опубликовано на Facebook-странице Одесской ОГА.

Как рассказал Марченко, несмотря на то, что в нашем регионе относительно спокойно, враг постоянно напоминает о себе. Так, сегодня утром вражеский фрегат намеревался войти в наши территориальные воды. Но береговая охрана своевременно отреагировала и открыла огонь, вынудив оккупантов отойти.

«Видимо, этот фрегат очень хочет повторить долю «Орска», который неожиданно подорвался в порту Бердянска вместе со всем своим экипажем»,

– предположил глава Одесской военной администрации.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили три российских крылатых ракеты, несущие смерть мирным городам Одесчины.

Также Максим Марченко обратил внимание на ситуацию с блок-постами и бетонными блоками на дорогах. По его словам, убрать эту сооружения, которые ограничивают движение на дорогах, сейчас невозможно:

«Угроза не исчезла и эти меры предосторожности в условиях военного времени необходимы. Все заторы регулируются почти в ручном режиме»,

– отмечает глава военной администрации Одесчины.

Фото иллюстративное, 24tv.ua