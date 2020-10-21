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В Одесской области покушались на кандидата в депутаты: прогремел взрыв (фото, видео)

В Одесской области покушались на кандидата в депутаты: прогремел взрыв (фото, видео)

В Одесской области в результате взрыва пострадал кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета. Его госпитализировали с телесными повреждениями. 

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Инцидент произошел утром в среду около АЗС в поселке Кучурган. Поврежден также автомобиль кандидата, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Полиция расследует происшествие как покушение на убийство. Сообщается, что пострадавший также работает директором охранной фирмы.

На время работы полицейских на месте преступления временно ограничено движение транспорта на трассе в районе Кучурган.

По данным издания “Думская”, которое ссылается на помощника пострадавшего, им является кандидат не Раздельнянский местный совет,  кандидат в депутаты Одесского облсовета от “Батькивщины” Андрей Бабенко. У него якобы ранение головы, а состояние оценивается как тяжелое.

“Сработало взрывное устройство небольшой мощности, установленное возле дороги. Поражающий элемент — металлические шарики. Один из них попал в голову кандидата”, – пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Измаиле ночью сгорел внедорожник другого кандидата в депутаты Одесского облсовета.

Фото, видео: Думская

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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