В Одесской области покушались на кандидата в депутаты: прогремел взрыв (фото, видео)

В Одесской области в результате взрыва пострадал кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета. Его госпитализировали с телесными повреждениями.

Инцидент произошел утром в среду около АЗС в поселке Кучурган. Поврежден также автомобиль кандидата, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Полиция расследует происшествие как покушение на убийство. Сообщается, что пострадавший также работает директором охранной фирмы.

На время работы полицейских на месте преступления временно ограничено движение транспорта на трассе в районе Кучурган.

По данным издания “Думская”, которое ссылается на помощника пострадавшего, им является кандидат не Раздельнянский местный совет, кандидат в депутаты Одесского облсовета от “Батькивщины” Андрей Бабенко. У него якобы ранение головы, а состояние оценивается как тяжелое.

“Сработало взрывное устройство небольшой мощности, установленное возле дороги. Поражающий элемент — металлические шарики. Один из них попал в голову кандидата”, – пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Измаиле ночью сгорел внедорожник другого кандидата в депутаты Одесского облсовета.

Фото, видео: Думская