В Одесской области поймали членов опасной криминальной группировки (видео)

В Измаиле бандиты напали на местного жителя и угрожая оружием отобрали у него 10 тысяч евро.

Оказалось, что нападавшие — двое парней из Болградского района. Одному 20, а другому — 26 лет. Оба входят в ОПГ, которое нападает на фермеров, занимается вымогательством и влияет на криминогенную ситуацию в регионе.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что у парней во время обысков нашли оружие и наркотики.

Напомним, недавно в Одесской области полицейский спецназ применили против дальнобойщиков, которые перекрыли трассу Одесса-Киев.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области