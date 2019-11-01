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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области поймали браконьеров с тремя мешками раков

В Одесской области поймали браконьеров с тремя мешками раков

Все случилось во время рейда на озере Ялпуг.

Сотрудники Болградского отделения облуправления полиции проверили территорию и обнаружили браконьеров.
Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

При себе у них было 40 незаконных орудий ловли раков и три мешка с добычей.

В целом — около 800 крупных раков. Все это рыбаки собирались увезти на своем автомобиле.

У злоумышленников изъяли добычу и раколовки. Кроме того, нашли у них лодки с фальшивыми регистрационными документами.

По факту открыли несколько уголовных дел. Оперативники устанавливают личности всех, кто мог быть причастным к правонарушениям.

Фото: ГУНП в Одесской области

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