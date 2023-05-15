В Одесской области появился памятник Матери (фото)

В поселке Ивановка Одесской области накануне Дня матери открыли памятник и небольшой сквер в честь самой дорогой на свете для каждого человека – маме.

Об этом сообщил председатель Ивановского поселкового совета Виктор Лобач.

«Это дань уважения ко всем живым сейчас и память о матерях, отошедших в вечность. Каждый житель Ивановской громады или наши гости могут, по желанию, посетить этот скверик и, посидев на лавочке в сквере, вспомнить свою умершую мамочку, вспомнить себя маленьким или маленькой и поблагодарить за ласку и заботу, что они нам отдавали. Глядя на этот памятник, вспоминайте чаще живых своих мам, звоните им, посещайте их и уделяйте им свое внимание и заботу»,

– написал он у себя в Facebook.

По словам Виктора Лобача, это первый памятник матери в Одесской области.

«Мама может заменить других, но никто не может заменить ее», – написано на табличке, установленной на постаменте.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, Украина, как и большинство стран, отмечала День матери.