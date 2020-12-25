В Одесской области подстрелили двух 6-летних девочек

В Лиманском районе Одесской области были ранены из огнестрельного оружия две шестилетние девочки.

По данным областного Главка Нацполиции, одной девочке выстрелили дробью в обе ноги, а другой – в живот.

Обоих девочек госпитализировали, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Предварительно, дети, играя во дворе, забежали в сарай, где сработало самодельное устройство, которое установил отец одной из девочек для отпугивания воров. Родители в это время находились в доме.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.