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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области подростки устроили ночные гонки: пострадали 4 человека

В Одесской области подростки устроили ночные гонки: пострадали 4 человека

Подростки, 2002 и 2003 года рождения, катались по городу Рени на «Nissan Tiida» и въехали в дерево. Все госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Авария произошла около 5 часов утра на углу улиц Соборная и Спортивная. Полицейские предварительно установили, что 18-летний владелец автомобиля, который был за рулем, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Удар с деревом был такой силы, что транспортное средство перевернулось.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Автомобиль изъят для проведения экспертизы.

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