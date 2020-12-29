В Одесской области подростка обнаружили убитым в его же комнате

В Одесской области при загадочных обстоятельствах умер 15-летний подросток. Его обнаружил младший брат.

Парень лежал окровавленным в своей же комнате. Ни мать, ни медики парня спасти не смогли. Он умер от кровопотери в результате ножевого ранения.

Трагедия произошла вечером 28 декабря, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Населенный пункт, в котором погиб парень, в сообщении не уточняется. Но известно, что дело расследует Тарутинское отделение полиции. По предварительной версии – парень совершил самоубийство.

Ранее в Одесской области один мужчина из ревности застрелил другого.