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Убийство на дороге в Одесской области: «виновата» женщина (видео)

Убийство на дороге в Одесской области: «виновата» женщина (видео)

В Беляевском районе Одесской области полицейские поймали преступника, который несколько дней назад обстрелял легковой автомобиль «ВАЗ» и убил пассажира.

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В областном управлении Нацполиции напомнили, что убийство произошло вблизи села Ставрово Окнянского района. К машине «ВАЗ» подъехала Honda, оттуда вышел человек, выстрелил из ружья и убил 36-летнего мужчину. Сразу после содеянного водитель Honda с места преступления скрылся.

По факту умышленного убийства было начато уголовное производство.

Правоохранители выяснили, что и убийца, и его жертва – из Подольского района. Между ними несколько месяцев продолжались неприязненные отношения из-за женщины. На почве ревности 34-летний подозреваемый неоднократно угрожал сопернику физической расправой. В тот день мужчина, предварительно «подогретый» алкоголем, выследил конкурента и с помощью своего охотничьего ружья воплотил свои угрозы в жизнь.

Для поимки убийцы вводилась спецоперация «Сирена». Спустя несколько дней преступника нашли и задержали. Суд заключил его под стражу.

Убийце грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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