Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области подготовили более пяти тысяч мест для переселенцев

В Одесской области подготовили более пяти тысяч мест для переселенцев

На 20 декабря 2022 года в Одесской области насчитывается 5058 мест для проживания переселенцев в течение длительного времени. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко также добавил, что главе Одесской областной военной администрации Максиму Марченко поставлена задача: увеличить число мест для размещения переселенцев.

Всего на территории 15 областей обустроили 1,319 млн мест для внутренне перемещенных лиц. Свободно 144 тысячи, из которых свыше 31 тысячи подготовлены для длительного проживания.

Больше всего свободных мест в четырех областях:

  • Закарпатской – 11 813;
  • Житомирской – 5 672;
  • Одесской – 5 058;
  • Волынской – 4 493.

Статья по теме: Как живут в Одессе вынужденные переселенцы: «Ради детей хоть на край света поедешь»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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