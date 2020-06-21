В Одесской области перевернулась легковушка: есть жертвы

В Любашевском районе Одесской области съехал с трассы и перевернулся легковой автомобиль Opel Astra.

ДТП произошло утром 21 июня в районе села Агафьевка, информирует ГУ Нацполиции в Одесской области.

В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир.

Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением автомобилем.

Днем ранее наа трассе Одесса-Киев в результате ДТП погибли два человека. «Renault Duster» допустил столкновение с «Renault Magnum», который двигался впереди.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

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