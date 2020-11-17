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В Одесской области пересохло устье реки Тилигул – чем это грозит?

В Одесской области пересохло устье реки Тилигул – чем это грозит?

В Одесской области впервые за 20 лет пересохла река Тилигул, питавшая Тилигульский лиман.

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Эту проблему обсудили участники специального заседания совета Бассейнового управления по водным ресурсам рек Причерноморья и Нижнего Дуная, пишет trassae95.

По словам экологов, эта проблему вызвали не только климатические изменения, но и строительство на реке более сотни прудов и запруд, а также забор воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.

«Антропогенное воздействие связано с перехватом стока в искусственных водоёмах. Эта вода остаётся в прудах и водохранилищах, а сюда не поступает», – сообщил доцент кафедры гидроэкологии Одесского государственного экологического университета Олег Гриб.

Он также отметил, что воде в реке загрязнена. В ней фосфаты, аммонийный азот и нефтепродукты. В Тилигул сбрасывают сточные воды, а местные аграрии ведут хозяйственную деятельность с использованием удобрений в запретной 50-метровой зоне от уреза воды.

Между тем, Тилигульский лиман стремительно высыхает. Уровень воды ежегодно падает на 70 сантиметров. Это уже изменило флору и фауну местной экосистемы. Так, если ранее здесь насчитывалось около 60 видов рыб, то теперь их осталось не более 10-15. Также в опасности оказались сотни видов птиц и животных, обитающих на берегах водоема.

Учёные убеждены, что проблему мог решить канал лиман-море, открытый в 2017 году. Но за три года он уже успел заилиться и требует расчистки. Сейчас вода поступает в водоёмы в меньшем объеме, чем необходимо.

По прогнозам экологов, если проблема канала лиман-море не будет решена, то уже через 10-15 лет водоём может исчезнуть.

Госводагентство рекомендовало местным властям провести комплексное обследование бассейна реки Тилигул с привлечением соответствующих специалистов, а также организовать разработку технико-экономического обоснования по восстановлению гидрологического состояния всей реки, с определением этапов проведения работ.

Кроме того, готовится предложение Кабмину об усилении административной и уголовной ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства.

Фото: IGotoWorld.com

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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