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В Одесской области парень устроил стрельбу на свадьбе (фото, видео)

В Одесской области парень устроил стрельбу на свадьбе (фото, видео)

В городе Белгород-Днестровском полиция объявила план “Перехват” после того как получила сигнал о том, что мужчина открыл стрельбу из автомобиля БМВ.

Сообщение поступило от оператора системы наблюдения «Безопасный город», который рассказал, что неизвестный стреляет в воздух из люка автомобиля.

В действие была немедленно введена специальная полицейская операция «Перехват».

Правонарушителя нашли в одном из местных заведений для отдыха. Как выяснилось, стрельба произошла во время празднования свадьбы: 20-летний жених, будучи  не в силах сдержать восторг от события, шесть раз выстрелил в воздух, выдвинув руку из люка автомобиля, которым управлял его друг. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции. Пистолет, предположительно стартовый, изъяли и направили на экспертизу, а автомобиль поместили на штрафплощадку.

Следователи под процессуальным руководством районной окружной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия. Продолжается следствие. По результатам экспертиз будет решен вопрос по поводу сообщения молодому человеку о подозрении.

Отметим, что за свой противоправный поступок молодой человек может лишиться свободы на срок от трех до семи лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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