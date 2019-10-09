В Одесской области открыли мощную солнечную электростанцию

Ее пиковая мощность – 8,6 МВт, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

“Привлекая опыт наших партнеров, UFuture и UDP Renewables работают над тем, чтобы производство энергии в Украине соответствовало лучшим мировым практикам экологической безопасности и энергоэффективности. Наша цель – более 300 МВт к 2022 году. Сейчас мы идем по плану, постепенно реализовывая проекты в регионах с наивысшей солнечной активностью – Одесской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях”, – отметил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.

“Порт-Солар” занимает площадь 16 га. На станции установлено более 25 700 солнечных панелей. Это дает возможность генерировать около 11 830 МВт∙ч электроэнергии в год. Этого достаточно для обеспечения потребностей не менее 3,2 тыс. домохозяйств. Соинвестором объекта является словацкая компания E-Group, генеральным подрядчиком выступила ГК “Метрополия”.

В строительстве СЭС было использовано оборудование украинского производства стоимостью более 44,5 млн грн. Общая сумма уплаченных налогов – около 3,26 млн грн. На станции создано 135 рабочих мест.

Эксплуатация СЭС “Порт-Солар” позволит сократить выбросы диоксида углерода на 13,5 тыс. тонн в год.