fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области открыли мощную солнечную электростанцию

В Одесской области открыли мощную солнечную электростанцию

Компания UDP Renewables ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию “Порт-Солар” в Измаиле.

Ее пиковая мощность – 8,6 МВт, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

“Привлекая опыт наших партнеров, UFuture и UDP Renewables работают над тем, чтобы производство энергии в Украине соответствовало лучшим мировым практикам экологической безопасности и энергоэффективности. Наша цель – более 300 МВт к 2022 году. Сейчас мы идем по плану, постепенно реализовывая проекты в регионах с наивысшей солнечной активностью – Одесской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях”, – отметил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.

“Порт-Солар” занимает площадь 16 га. На станции установлено более 25 700 солнечных панелей. Это дает возможность генерировать около 11 830 МВт∙ч электроэнергии в год. Этого достаточно для обеспечения потребностей не менее 3,2 тыс. домохозяйств. Соинвестором объекта является словацкая компания E-Group, генеральным подрядчиком выступила ГК “Метрополия”.

В строительстве СЭС было использовано оборудование украинского производства стоимостью более 44,5 млн грн. Общая сумма уплаченных налогов – около 3,26 млн грн. На станции создано 135 рабочих мест.

Эксплуатация СЭС “Порт-Солар” позволит сократить выбросы диоксида углерода на 13,5 тыс. тонн в год.

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить