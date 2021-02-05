В Одесской области орудовали агенты ФСБ: готовили диверсии и вербовали военных (видео)

Бывшие спецназовцы военной разведки Украины развернули в стране агентурную сеть Федеральной службы безопасности России. Сеть действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

Агенты российской спецслужбы участвовали в подготовке диверсий на военных объектах объектах Украины, в частности на аэродроме “Кульбакино” под Николаевом, сообщил пресс-центр СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области – способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств – боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме “Кульбакино”, – сказано в сообщении СБУ.

Кроме того, они вербовали для работы на РФ украиснких военных, а также готовили похищение одного из бывших руководителей украинских Сил специальных операций.

У агентов ФСБ при обысках изъяли взрывчатку и оружие.