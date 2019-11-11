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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области обнаружили турецкие помидоры, зараженные томатной молью

В Одесской области обнаружили турецкие помидоры, зараженные томатной молью

Судно из Турции с помидорами на борту зашло недавно в порт города Черноморск.

Там груз осмотрели контролеры и обнаружили в овощах карантинный организм – южноукраинскую томатную моль.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В целом турки пытались провезти к нам 23,5 тонны зараженных томатов.

В итоге помидоры завернули, отправив обратно в Турцию. К экспортерам готовят официальное уведомление от Министерства иностранных дел о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Фото: otyrar.kz

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