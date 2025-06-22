пожар, огонь, горит

Ключевые моменты:

  • Спасатели оперативно ликвидировали пожар в частном жилом доме в селе Демидово Березовского района;
  • На пожаре пострадал хозяин дома.

По информации областного управления ГСЧС, горело домашнее имущество в частном жилом доме в селе Демидово Березовского района.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, предотвратив распространение огня на соседние комнаты.

К сожалению, в результате пожара пострадал хозяин, 1974 года рождения.

От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 3 пожарных, от местной пожарной команды «Расцвет» – 1 единица техники и 4 человека личного состава.

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