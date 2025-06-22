Ключевые моменты:
- Спасатели оперативно ликвидировали пожар в частном жилом доме в селе Демидово Березовского района;
- На пожаре пострадал хозяин дома.
По информации областного управления ГСЧС, горело домашнее имущество в частном жилом доме в селе Демидово Березовского района.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар, предотвратив распространение огня на соседние комнаты.
К сожалению, в результате пожара пострадал хозяин, 1974 года рождения.
От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 3 пожарных, от местной пожарной команды «Расцвет» – 1 единица техники и 4 человека личного состава.
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